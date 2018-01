City re d'Europa, dominio Barca e Psg

ROMA, 3 GEN - C'e' un uomo solo al comando del calcio europeo di club. Pep Guardiola sta dando spettacolo col suo Manchester City e sta creando le premesse per un dominio stile Barca. E' il City, con +15 sull'United, due pari e 20 vittorie, la locomotiva d'Europa, ma i tornei principali sembrano gia' indirizzati. Il Barca e il Psg in tono spettacolare, il Bayern sfruttando la debolezza delle avversarie, a meta' strada hanno gia' ipotecato la corsa scudetto. Le delusioni della prima fase dei tornei sono il Real, Dortmund, Lipsia, Monaco, Siviglia. Tra i goledor spiccano Cavani (19 gol in 18 gare), Kane(18-19), Icardi (17-19), Salah (17-21), Immobile (16-17), Falcao (15-16), Lewandovski (15-17), Messi (14-17). Passando in rassegna i campionati europei sono sette le squadre ancora imbattute: Manchester City (18-1-0), i cechi del Viktoria Plzen (15-1-0), Barcellona (14-3-0), Porto e Sporting Lisbona (12-3-0), i ciprioti dell' Apollon Limassol (10-4-0) e Dinamo Zagabria (15-5-0).