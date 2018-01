Alisson:Roma serve di più,voglio vincere

ROMA, 03 GEN - "Io sono ambizioso, nel 2018 desidero vincere con la Roma". Alisson ha le idee chiare e nonostante il momento no della squadra giallorossa - eliminata in C.Italia e attardata in campionato - punta a conquistare qualcosa a fine anno. Il portiere brasiliano sa bene che per riuscirci servirà una seconda parte di stagione decisamente migliore. "Finora il bilancio in Champions è molto positivo, abbiamo conquistato il primo posto nel girone giocando belle gare contro grandissime squadre - spiega il giocatore nel corso di una diretta sulla pagina Fb della Roma -. In campionato abbiamo fatto bene ma non abbastanza per essere lì davanti, dobbiamo fare di più, mettere qualcosa in più in campo. Dobbiamo essere intelligenti, imparare dagli errori, la forza della nostra squadra è giocare insieme". Buoni propositi da mettere in pratica da sabato quando la squadra allenata da Di Francesco giocherà ancora all'Olimpico dopo il pari col Sassuolo. "Quel risultato per quelli che sono i nostri obiettivi è come una sconfitta''.