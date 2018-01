Allegri, qualche rischio inizio poi bene

TORINO, 3 GEN - "Abbiamo raggiunto la semifinale per il quarto anno consecutivo. Ora manca l'ultimo sforzo, quello di sabato". La soddisfazione nelle parole di Allegri dopo la vittoria per 2-0 nel derby e il conseguente accesso alla semifinale di Coppa Italia: "Nonostante i sette cambi rispetto a sabato la partita è stata interpretata bene da tutti - ha aggiunto il tecnico - hanno risposto tutti bene. All'inizio abbiamo rischiato, ci siamo addormentati e loro sono stati bravi a giocare sulle ripartenze. Nel secondo tempo è stata una partita diversa, abbiamo avuto diverse occasioni e sono contento di quanto fatto". Nel prossimo turno di Coppa Italia i bianconeri affronteranno l'Atalanta "che ha passato meritatamente il turno: è una realtà del calcio italiano, fisica, tecnica, ben organizzata. Sarà difficile superarla in semifinale".