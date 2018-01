Roma: Manolas, via chi non vuole vincere

ROMA, 4 GEN - "Sono d'accordo con le parole di Monchi, dobbiamo avere tutti una mentalità vincente perché a Roma bisogna giocare sempre per vincere. Chi non possiede questa mentalità non può giocare qui. Personalmente sto provando a mettercela tutta per aiutare la squadra, dò il massimo per vincere tutte le partite, ma purtroppo non va sempre come vogliamo". Così Kostas Manolas, in un'intervista a Sky Sport, dove parla anche del 'caso' Nainggolan. Per il difensore greco della Roma la flessione delle ultime gare è dovuta solo in parte alla sfortuna: Contro il Torino abbiamo dato il massimo ma abbiamo preso due gol evitabili. Con la Juve nel primo tempo non eravamo quelli che dovevamo essere, ma nel secondo meritavamo di più. Contro il Sassuolo vincevamo 1-0, potevamo chiuderla ma non ce l'abbiamo fatta Quanto al compagno finito al centro delle polemiche dopo il Capodanno un po' sopra le righe, Manolas fa sapere che "Radja sa che ha sbagliato, si è scusato. Lui però è un campione e noi abbiamo bisogno di lui".