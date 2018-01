Serie A: Fiorentina-Inter senza favoriti

ROMA, 4 GEN - E' testa a testa tra Fiorentina e Inter nelle quote Snai che vedono i nerazzurri favoriti d'un soffio nell'anticipo di domani sera al 'Franchi': 2,60 contro 2,75 dei padroni di casa. La quota più alta sul pareggio, offerto a 3,25. Nell'altro anticipo del venerdì per la sorpresa Udinese, reduce da 5 vittorie di fila, potrebbe profilarsi il sesto sigillo: i bianconeri, in trasferta in casa Chievo, sono favoriti a 2,55 contro la riscossa gialloblu' a 3,05 e il pareggio a 3,00. Tutto facile per Napoli e Juve: gli azzurri non dovrebbero avere problemi contro il Verona e la loro vittoria è la più bassa dell'intero turno di Serie A, 1,11. Sarebbe clamoroso un pareggio, a 9,25, ancor più il blitz dell'Hellas, a 22 volte la scommessa. La Juve va in trasferta a Cagliari, ma anche per i bianconeri il turno si annuncia facile: il «2» vola basso a 1,35, contro il 9,75 sui sardi. Più ostico il compito della Roma, in casa con l'Atalanta: giallorossi a 1,70, pari a 3,80, un altro colpo dei nerazzurri vale 4,75.