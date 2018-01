MILANO Lega A approva bando diritti tv 2018/21 04/01/2018 - 19:00

Per operatori tradizionali e in subordine per intermediari

MILANO, 4 GEN - Con 18 club a favore e due astenuti, l'assemblea della Lega Serie A ha approvato il bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21 rivolto agli operatori tradizionali (satellitare, digitale terrestre e Internet), nonché un bando subordinato, destinato agli intermediari finanziari indipendenti. Secondo quanto risulta, ad astenersi sono stati Napoli e Roma. Le offerte dovranno pervenire entro il 22 gennaio.