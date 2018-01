Diritti tv: Tavecchio, percorso corretto

MILANO, 4 GEN - "E' stato un percorso lungo e corretto". Così il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, ha definito l'iter concluso oggi con l'approvazione del bando per i diritti tv domestici del campionato per il triennio 2018/21 che, secondo quanto si apprende, ha fissato il prezzo minimo complessivo dei pacchetti a 1 miliardo e cinquanta milioni di euro. "Il percorso è stato sostenuto dalla struttura della Lega, che voleva raggiungere assolutamente oggi questo traguardo per non perdere opzioni nei confronti dei mercati internazionali" ha continuato Tavecchio e, a proposito dei 13 miliardi di investimento in 10 anni prospettato da International Bank of Qatar ha spiegato: "Quello è un discorso diverso, finanziario, non oggetto di delibera. Se sono rose fioriranno. E' una banca finanziaria che offre servizi, in concorrenza di libero mercato ma non c'entra niente coi diritti tv".