Mazzarri, Toro cosa migliore per me

TORINO, 5 GEN - "La Nazionale? Mi ha fatto piacere essere stato chiamato dal Torino, tutto qui. Con la carriera che ho fatto, ho avuto la possibilità di scegliere i progetti, ma le trattative private non si raccontano, non sarebbe serio". Così Walter Mazzarri, a lungo tra i papabili come nuovo ct dell'Italia "In questo momento della mia carriera, - ha aggiunto - essere stato chiamato da Cairo è la situazione migliore per me. Spero che non mi sia sbagliato, che il tempo mi dia ragione".