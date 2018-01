Cairo, "Miha" via solo per i risultati

TORINO, 5 GEN - Nell'esonero di Mihajlovic "è stato ininfluente la sconfitta nel derby di Coppa Italia", e "nulla si è incrinato nei rapporti personali, che restano ottimi. L'esonero è stato dettato solo dalla mancanza dei risultati". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, in un'intervista a Sky Sport. "Adesso, anche per scaramanzia - ha aggiunto - non ci diamo obiettivi immediati. Mercato? La rosa è importante e numerosa, tocca a mister Mazzarri capirà cosa ne pensa, se c'è bisogno di fare interventi".