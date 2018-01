Milan, Gattuso "non faremo mercato"

CARNAGO (VARESE), 5 GEN - Il calciomercato "non mi crea problemi, perché penso e sono sicuro che non faremo nulla". Così Rino Gattuso spiega di non attendersi novità a gennaio per il suo Milan. "Nessun giocatore ha chiesto di andare via, la società sa che io sono a posto così - ha spiegato alla vigilia della sfida con il Crotone -. Il regalo più bello sarebbe non perdere giocatori per infortuni, non mi aspetto nulla se non mettere i miei giocatori nelle migliori condizioni fisiche e mentali e dargli fiducia. Jankto e Dembelé per dare fiato a Kessie? Sono giocatori forti ma con Fassone, Mirabelli e David Han Li non sono mai usciti questi nomi da parte mia. Kessie è giocatore unico, se manca lui possiamo giocare col centrocampo a due".