Futsal: Europeo 2018 in esclusiva su Fox

ROMA, 5 GEN - L'Europeo di Futsal 2018, in programma dal 30 gennaio al 10 febbraio, sarà in esclusiva su Fox Sports. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite in esclusiva, compresi i match della nazionale italiana di calcio a 5. Gli azzurri devono riscattare la delusione dell'Europeo 2016 e puntare alla vittoria centrata nel 2014 e 2003 per vincere il terzo titolo europeo della sua storia. Sul suo cammino nel girone ci sono Slovenia e Serbia, mentre la favorita numero uno per il titolo è la Spagna, vincitrice due anni fa. Fox Sports garantirà più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita.