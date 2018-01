B.Valero'volevo vincere ma che emozione'

FIRENZE, 05 GEN - ''In estate ero dispiaciuto perché non volevo lasciare la Fiorentina, oggi sono tranquillo e contento dove sono''. Così Borja Valero a Sky al termine della gara pareggiata con i viola, prima volta per lui da ex al Franchi. ''Dispiace sempre non vincere, comunque è stata una serata emozionante per me - ha continuato il giocatore spagnolo salutato dagli striscioni della curva Fiesole con su scritto 'Firenze è casa tua' - Sono felice di aver lasciato un bel ricordo''. Alcuni amici fiorentini si sono presentati allo stadio con una maschera di cartone con impresso il suo volto con la lunga barba. ''Ma sono pronto a tagliarla visto che i risultati per adesso non vanno nella direzione giusta. Dobbiamo creare più gioco e sfruttare meglio le occasioni che si presentano''.