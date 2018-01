Pioli "Prestazione di ottimo spessore"

FIRENZE, 05 GEN - "Mi tengo strettissime le prestazioni della squadra, sono state molto importanti Non mi piacciono i risultati, stasera dovevamo sbloccarla noi e meritavamo per il volume di gioco creato. Abbiamo pagato alla prima disattenzione ma il fatto di aver reagito e lottato fino alla fine è un gran segnale. Abbiamo raccolto poco però in queste due partite (Milan e Inter negli ultimi cinque giorni). Siamo comunque cresciuti tanto. Abbiamo creato tantissime situazioni offensive, contro avversari che di solito concedono poco. Ci alleniamo per essere più precisi e completi, è il tassello che ci manca per vincere queste partite. Abbiamo concluso più di loro, vuol dire che la costruzione c'è stata così come l'occupazione dell'area avversaria". Così Stefano Pioli ha commentato il pareggio della Sua Fiorentina al Franchi contro l'Inter. Un pari che sta stretto ai viola per la mole di gioco e di occasioni da gol create: "Il nostro è un calcio fatto di sacrifici''.