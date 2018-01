Figc:Balata "serve visione comune A e B"

ROMA, 6 GEN - In vista delle prossime elezioni alla presidenza della Figc, il presidente della la Lega B, Mauro Balata, auspica un cambio di rotta rispetto all'attuale situazione caratterizzata da una forte divisione delle componenti. "Il percorso che andrebbe perseguito dai colleghi presenti in Consiglio federale - dice il presidente Mauro Balata - è quello di un profondo confronto in merito ai temi legati al futuro di questo sport, alla luce della grave crisi degli organi federali e alla necessità di un nuovo percorso elettivo. Soltanto in seguito a un'approfondita analisi delle esigenze e dei risultati da raggiungere, diventerà necessario individuare un candidato di altissimo profilo capace di rappresentare gli interessi del calcio nella sua totalità e in tutte le sue componenti. Balata conclude auspicando "un rinnovo al più presto degli organi della Lega Serie A con la quale la Lega B vuole mantenere un dialogo e una linea comune di approccio al capitolo delle riforme".