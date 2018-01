Roma: allenamento e saldi per Nainggolan

ROMA, 6 GEN - Allenamento a Trigoria e poi, complice l'esclusione decisa dal club per la gara con l'Atalanta, un po' di shopping all'outlet di Castel Romano non distante dal centro sportivo della Roma. Questa la mattinata di Radja Nainggolan, protagonista nella notte di Capodanno di una serie di video diffusi via social che gli sono costati una pesante multa e la mancata convocazione per l'impegno delle 18 all'Olimpico. Il giro per saldi del centrocampista belga, che potrebbe essere in tribuna in serata per seguire l'impegno dei compagni, è stato immortalato da diversi sostenitori romanisti che hanno chiesto autografi e pubblicato selfie su Instagram.