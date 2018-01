Toro: Mazzarri "ho il fuoco dentro"

TORINO, 6 GEN - Il 3-0 sul Bologna "mi cambia l'umore". Walter Mazzarri, alla prima sulla panchina granata, non poteva immaginarsi un ritorno migliore nella serie A. "Se sono tornato in Italia - sottolinea - è perche ho il fuoco dentro e ho voglia di fare bene". Non ha voluto fare stravolgimenti tattici, a 48 ore dal suo arrivo sotto la Mole, andando sul sicuro, il 4-3-3 lasciato da Mihajlovic: "lo stesso sistema di gioco si può personalizzare - spiega Mazzarri - specialmente quando hai a disposizione ragazzi che sono delle spugne". Il tecnico ha rivitalizzato Niang "pressandolo per 45' come hanno fatto gli attaccanti oggi contro i difensori del Bologna. Ha doti che avete visto tutti e che mi violenterò per dargli la continuità necessaria". Non subito però, perché per la pausa Mazzarri rivedrà il Torino tra una settimana: "Io vorrei avere tempo, era il momento giusto dopo questa vittoria, magari allenandoci dopodomani".