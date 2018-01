Genoa: Lapadula, sospetta frattura naso

GENOVA, 6 GEN - Post partita in ospedale per Gianluca Lapadula, con una sospetta frattura del setto nasale. L'attaccante del Genoa colpito al volto da Consigli in uscita al 34' del primo tempo ha continuato a giocare nonostante una visibile emorragia al naso. Al termine della sfida il giocatore è stato accompagnato al San Martino di Genova dove verrà valutata una eventuale riduzione di quella che appare, appunto, una frattura. "Lapadula mi ha spaventato - ha raccontato Ballardini a fine gara - aveva il volto da una parte e il naso dall'altra". Nonostante l'infortunio il giocatore ha continuato la sfida sino a pochi minuti dal termine quando è stato sostituito da Omeonga.