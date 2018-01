Spal: Semplici, continuiamo con fiducia

ROMA, 6 GEN - L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è rammaricato per la sconfitta con la Lazio ma nemmeno troppo dispiaciuto visto che le gare per salvarsi non sono queste e che dagli altri campi le notizie che arrivano non sono brutte. Ma soprattutto perché, a dispetto del risultato, ci sono stati momenti della partita durante i quali sembrava che la sua squadra potesse tener testa a una formazione che sulla carta è nettamente superiore. "Fino al 2-3 siamo stati in partita - ha detto il tecnico - abbiamo avuto anche le occasioni per poterla pareggiare. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia per centrare il nostro obiettivo, sapevamo che queste non sono le gare per noi".