Accordo Barca-Liverpool per Coutinho

LIVERPOOL, 6 GEN - Barcellona e Liverpool avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento in Spagna di Philippe Coutinho, sulla base di 160 milioni di euro. Lo ha confidato all'Associated Press una fonte molto vicina alla famiglia del calciatore, acquistato dai Reds nel gennaio 2013 dall'Inter per 13 milioni di euro. Secondo la stessa fonte, il Barcellona darà l'annuncio ufficiale domani ma già oggi il calciatore si sarebbe messo in viaggio verso la Spagna. Coutinho diventerà quindi l'acquisto più costoso nella storia del Barcellona e il terzo di sempre dopo i 222 milioni di euro pagati dal Paris SG Per Neymar e i 180, sempre del Psg, per prendere Mbappé dal Monaco. La scorsa estate il Barcellona aveva già speso 105 milioni, più eventuale bonus di altri 40, per l'acquisto di Ousmane Dembelè dal Borussia Dortmund.