Dybala, lesione distrattiva ai flessori

TORINO, 7 GEN - "Lesione distrattiva ai flessori della coscia destra". Questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala dopo l'infortunio rimediato nella sfida di ieri con il Cagliari. "Con le riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate - si legge nella nota pubblicata sul sito della Juventus -, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni". Nessun problema per Sami Khedira, uscito per un forte colpo alla testa, e per Giorgio Chiellini, che ha comunque rimediato "otto punti di sutura per la ferita riportata ieri all'arcata sopracciliare sinistra".