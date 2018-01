Figc, Tommasi lancia campagna social

ROMA, 7 GEN - A tre settimane dall'assemblea elettiva da cui uscirà il nome del nuovo presidente della Federcalcio, Damiano Tommasi chiede suggerimenti agli iscritti di Facebook, Instagram e Twitter. Il numero uno dell'Assocalciatori, candidato alla poltrona di via Allegri, con un 'cinguettio' annuncia infatti il via di una vera e propria campagna sui social network intitolata "3 idee per il calcio" contraddistinta dall'hashtag #cambiamoilcalcio. "Ciao a tutti, iniziando il mio cammino verso le elezioni del 29 gennaio lancio questa campagna - scrive Tommasi -. Inviate attraverso i social le vostre idee per il calcio che verrà. Le tre che otterranno il maggior consenso mi impegnerò, da presidente Figc, a valutarne la fattibilità e a portarle avanti". In conclusione, poi, una semplice precisazione: "Ovviamente se una delle idee fosse 'te ne devi andare' non la prenderei in considerazione perché non potrei portare avanti le altre due".