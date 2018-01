Celta Vigo ferma il Real, finisce 2-2

ROMA, 7 GEN - Il Celta ferma il Real Madrid nella 18/a giornata della Liga. Al Real Madrid non basta la doppietta di Gareth Bale per espugnare Vigo: padroni di casa in vantaggio con Wass, poi la risposta delle merengue con il gallese che firma prima il pareggio e poi il momentaneo 2-1 per il Real. Al 25' della ripresa Iago Aspas si procura un calcio di rigore,che però Navas para. Ma il pareggio è nell'aria e al 37' arriva il 2-2 definitivo che porta la firma di Maxi Gómez. Il Real è a -16 dal Barcellona con una gara in meno.