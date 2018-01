Cairo, qualche errore ma Var è progresso

ROMA, 8 GEN - "Io sono assolutamente favorevole, non la discuto. Possono esserci stati errori nell'applicazione. Rizzoli (designatore degli arbitri, ndr) sicuramente starà già pensando come migliorarne l'impiego". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ospite di 'Radio anch'io sport', si è così espresso sugli ultimi episodi controversi che hanno coinvolto la Var. "Anche il Torino è stato penalizzato - ha aggiunto - ma credo che sia uno strumento utilissimo, importante e da utilizzare al meglio. Quando si passò dal calesse all'automobile ci furono incidenti, ma questo non toglie che si trattò di un progresso irrinunciabile".