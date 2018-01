Figc, Ulivieri, appoggio a Tommasi

ROMA, 08 GEN - "Io per primo in tempi non sospetti ho detto che se Tommasi si fosse candidato gli avremmo dato il nostro appoggio. Ora ci dovremo sedere attorno a un tavolo perché anche noi abbiamo le nostre richieste da fare". Così il presidente dell'Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, parlando della candidatura del numero uno Aic all'ingresso del consiglio federale di oggi.