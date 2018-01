Spal, in arrivo Kurtic

ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - La Spal è vicinissima a mettere a segno il suo primo colpo di mercato in questa sessione invernale. Sembra essere ad un passo dal suo approdo a Ferrara Jasmin Kurtic, centrocampista sloveno attualmente in forza all'Atalanta. Il giocatore classe '89 può interpretare tutti e tre i ruoli centrali della linea mediana nel 3-5-2 del tecnico Leonardo Semplici ed è adattabile anche in caso di cambio di modulo. Kurtic dovrebbe firmare un quadriennale. La formazione ferrarese avrebbe messo sul piatto cinque milioni di euro, un rilancio decisivo per strapparlo alla concorrenza di Cagliari e, soprattutto, Chievo. Per il buon esito della trattativa potrebbero avere aiutato i buoni rapporti tra le due società avviati già in estate al momento della trattativa per portare in Emilia Alberto Paloschi.