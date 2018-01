Karanka, nuovo tecnico Nottingham Forest

ROMA, 8 GEN - Aitor Karanka è il nuovo allenatore del Nottingham Forest, il club britannico che vinse due Coppe dei campioni di fila (1978-1979 e 1979-1980) con il mitico Brian Clough e che oggi milita in Championship, la Serie B inglese. L'ex giocatore di Bilbao e Real prende il posto di Mark Warburton, esonerato il 31 dicembre per gli scarsi risultati (14mo in classifica, lontano dalla zona playoff). Nel terzo turno della FA Cup domenica il Nottingham ha clamorosamente eliminato l'Arsenal sconfitto 4-2 e adesso sabato prossimo troverà, con Karanka in panchina, l'Aston Villa.