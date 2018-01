Di Francesco testimonial moda a Firenze

ROMA, 9 GEN - Staccare la spina, ricaricare le pile. Eusebio Di Francesco ha chiesto di farlo alla propria squadra durate la sosta di campionato, ma seguirà il consiglio anche in prima persona. Domani il tecnico della Roma si calerà nei panni del testimonial nella rassegna di moda 'Pitti Immagine Uomo' in corso a Firenze. L'allenatore abruzzese sarà infatti l'ospite speciale allo stand del brand di maglieria 'Ferrante'. Per Di Francesco non si tratta di una prima volta visto che dallo scorso anno rappresenta l'uomo immagine della campagna pubblicitaria dell'azienda fondata nella zona industriale di Sambuceto.