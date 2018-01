Radio: 'Tutto il calcio' compie 58 anni

ROMA, 9 GEN - "Qui Ameri a te Ciotti". La litania ha risuonato nell'etere per decenni e, pur cambiando l'ordine o il timbro delle voci, non ha mai perso il proprio fascino. 'Tutto il calcio minuto per minuto', la popolare trasmissione di RadioRai, domani compirà 58 anni e il compleanno verrà celebrato da un contenitore alle 21,05 su Radio 1. All'interno di 'Zona Cesarini', Maurizio Ruggeri - con la regia di Ombretta Conti - farà rivivere le voci, gli scudetti, le emozioni, di una trasmissione senza eguali che, negli anni, si è rinnovata. In studio anche il conduttore di 'Tutto il calcio...', Filippo Corsini, e l'inviato dal campo principale Giovanni Scaramuzzino: saranno il ponte tra presente e passato. Verranno riproposte le voci di Ameri, Ciotti, Bortoluzzi, Provenzali, Cucchi e Gentili. Aneddoti e ricordi si susseguiranno con Giobbe, De Luca, Ferretti e Luzzi. Non mancheranno gli inviati di oggi: Repice, Delfino, Barchiesi, Bisantis, Dotto, Fortuna, Graziani, Codignoni, Brughini, Zennaro, Del Vecchio e Monaco.