Serie A: Insigne favorito per assist

ROMA, 9 GEN - Tiri in porta, assist, chilometri percorsi: il rendimento di un giocatore è 'vivisezionato' da un punto di vista statistico. Oggi diventa anche materia di scommesse. Chi avrà tirato più in porta a fine campionato? Per ora, secondo le classifiche della Lega di Serie A (che fanno fede), i tiratori più frequenti sono Immobile (44 conclusioni in porta) e Dzeko (42). E sono proprio loro i favoriti Snai, a quota 3,00 entrambi. Seguono Insigne e Icardi a 4,00. Insigne è anche il favorito per gli assist: in quella che comprende gli assist totali (anche non coronati da un gol) è a 2,25, seguito da Candreva a 3,00. Negli assist vincenti, i due sono appaiati a quota 4,00, anche se l'interista ne ha di più (7 a 5). Quanto agli uomini che macinano più chilometri, in testa c'è il bolognese Pulgar, che supera i dodici a partita ed è l'attuale favorito a 3,00. Lo segue il laziale Parolo a 3,50.