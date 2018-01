Perotti: Do tutto per andare ai Mondiali

ROMA, 9 GEN - "Questo è un anno speciale, per qualsiasi giocatore arrivare in Nazionale è il massimo. E questi sono mesi-chiave, soprattutto per me che non sono tra i convocati abituali. Mi gioco la possibilità di andare in Russia per la Coppa del mondo e darò tutto per farlo nel migliore dei modi". Queste le parole di Diego Perotti, rilasciate ai cronisti sportivi appena giunto in Argentina. L'attaccante ha poi sottolineato come sia "ovvio che un calciatore, a un certo punto, pensi sempre al Mondiale ma, per arrivarci, devo fare bene nel mio club e concentrarmi sulla Roma". "Per un po' la mia carriera è stata anche in pericolo ma, per fortuna, sono riuscito a recuperare e arrivare fino a qui - ha concluso Perotti -. Condividere il campo con questi grandi giocatori è stato un premio molto importante per me".