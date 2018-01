Inter: Samaden, Colidio? Zanetti attrae

MILANO, 9 GEN - 'Abbiamo strappato Colidio a Juventus e Manchester City? Era seguito da molti club ma la differenza l'ha fatta la società e la proprietà: Ausilio fa un grandissimo lavoro non solo per la prima squadra ma anche per portare a casa giocatori che segnaliamo noi e Zanetti attrae ragazzi argentini perché è il loro idolo'. Così il responsabile del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden, ripercorre la trattativa che ha portato in estate Facundo Colidio in nerazzurro: l'attaccante argentino domenica è risultato decisivo con una doppietta nella vittoria sulla Roma nella Supercoppa Italiana Primavera, 'un trofeo stregato'.