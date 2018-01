Inter a Sala, nostro piano S.Siro chiaro

MILANO, 9 GEN - "Gentile Beppe Sala, come ricorderà abbiamo investito tempo e risorse nello stadio dei milanesi, il nostro piano è chiaro a tutti da 18 mesi e non è cambiato. Aspettiamo un tavolo di discussione con tutti gli attori coinvolti per parlarne con chiarezza". L'Inter risponde così, su Twitter, all'invito del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che chiede a Inter e Milan di fare chiarezza sul futuro di San Siro.