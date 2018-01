'Prima giugno difficile avere nuovo Ct'

MILANO, 10 GEN - "Io resto in carica fino al 29 gennaio e non penso che entro quella data ci sara' il nuovo ct della Nazionale. Il giorno dopo Svezia-Italia ho avuto contatti positivi con mezza Europa e non negativi. Ma prima di giugno nessuno accetta perché sono tutti contrattualizzati. Fare un contratto entro giugno è difficile": lo dice l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio durante la presentazione della nuova Collezione Calciatori Panini 2017-2018.