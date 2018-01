Figc: Ulivieri, appoggiamo Tommasi

MILANO, 10 GEN - ''Abbiamo dato il nostro appoggio a Tommasi da subito ma gli sviluppi credo che siano ancora non chiari'': lo dice il presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri a margine della presentazione della nuova Collezione Panini. ''Eravamo contro questa crisi istituzionale al buio. Ci sono stati - continua - comportamenti irresponsabili. Non sono per la teoria del largo consenso. Le istituzioni possono funzionare bene con una maggioranza e una minoranza. Arrivare a due candidati sarebbe anche questo un passaggio''.