Ibrahimovic valuta addio allo United

LONDRA, 10 GEN - C'è aria di divorzio tra Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United: poco impiegato da José Mourinho, lo svedese sembra intenzionato a volere lasciare la Premier League per un campionato meno intenso e impegnativo. Secondo indiscrezioni provenenti dal suo entourage - raccolte oggi dal Sun -, Ibra ha incaricato il suo agente Mino Raiola di cercargli una squadra negli Stati Uniti o in Cina. Il recupero dall'infortunio del ginocchio che aveva interrotto anticipatamente la sua prima stagione inglese si sta rivelando più complicato del previsto. E anche quando è stato in forma, Mourinho gli ha sempre preferito Romelu Lukaku. Un ruolo da comprimario che non gli si addice. Da qui l'ipotesi di rescissione anticipata del contratto, in tempo utile (marzo) per iniziare - fresco e riposato - una nuova avventura altrove.