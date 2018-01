Perin "ora penso a salvezza del Genoa"

ROMA, 11 GEN - "Dopo l'arrivo di Ballardini la squadra ha reagito bene. Non è facile tirarsi fuori dalle zone pericolose ma abbiamo fatto molti punti in poche partite. Appena abbiamo capito che non potevamo lottare per un campionato di alta classifica abbiamo cambiato mentalità e poi il mister ci ha dato un'impronta di gioco che la squadra sta seguendo". Così il portiere del Genoa Mattia Perin che in un'intervista dove parla anche del suo futuro: "La prossima stagione? Sono qui da tanti anni e la mia unica preoccupazione è raggiungere la salvezza. Non mi salta in mente di pensare la mercato in questo momento, poi a giugno si vedrà".