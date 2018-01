'Sport', Loew per il dopo-Zidane al Real

ROMA, 11 GEN - "Il Real Madrid sta negoziando con Joachim Loew": lo riporta oggi il quotidiano spagnolo 'Sport' secondo cui "Florentino Perez ha già deciso che Zidane non continuerà la prossima stagione e che il suo sostituto ideale è l'allenatore tedesco". Il club merengue avrebbe già contattato il tecnico della Germania campione del mondo e i colloqui proseguiranno nelle prossime settimane e l'altro candidato 'forte' è il tecnico argentino del Tottenham, Maurizio Pochettino. "La dirigenza del Real ha contattato con Loew per sondarne la disponibilità e i colloqui sono sulla buona strada - scrive il quotidiano - la dirigenza merengue è molto ottimista sulla disponibilità dell'allenatore tedesco ad accettare la proposta. Il principale ostacolo all'operazione è rappresentato dal contratto che Loew ha formato con la Federcalcio tedesca (Dfb) e in vigore fino al 2020.