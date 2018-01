Figc, a Firenze riunione componenti

FIRENZE, 11 GEN - Si sono riunite a Firenze, nella sede della Lega Pro, tutte le componenti federali per valutare le candidature alle prossime elezioni per la presidenza della Figc. Presenti il presidente della Lega di B Mauro Balata, quello della Lega Pro Gabriele Gravina, della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia, il presidente dell'Associazione arbitri Marcello Nicchi, dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri e dell'Associazione calciatori Damiano Tommasi. Quest'ultimo ha annunciato da giorni la propria candidatura. Unica assenza, peraltro annunciata, quella della Lega di Serie A, la cui assemblea è in programma per domani a Milano, mentre sempre domani in mattinata si svolgerà a Firenze quella della Lega Pro. Infine, sabato prossimo è prevista a Roma la riunione della Lega Nazionale Dilettanti.