De Laurentiis,Sarri nostro finalizzatore

NAPOLI, 11 GEN - "Verdi o Deulofeu? Sarri dovrà misurare quanto questi innesti possano fare al caso nostro, è lui il finalizzatore delle nostre decisioni. Quando si tratta di acquisti in prospettiva è un discorso, ma sugli acquisti per l'immediato andiamo dal nostro allenatore e vogliamo che ci dica 'Va benissimo, non avrà bisogno di sei mesi prima di giocare". Lo ha detto a Radio Kiss Kiss il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. "Per arrivare ad acquistare un giocatore c'è bisogno dell'ok di entrambi i club e poi del calciatore. La logica ci dice che i pezzi da 90 non sarebbero disponibili per gennaio anche se ritenuti utili da Sarri". De Laurentiis si è soffermato anche su Machach: "Il Napoli deve pensare anche al futuro e non solo all'attualità. Machach è un acquisto di prospettiva individuato da Giuntoli e con lui ci saranno altri giovani. Non va messa nessuna medaglia ogni volta che si acquista un giocatore perché spesso si sbaglia, ora Machach verrà nei nostri studi per la firma".