Figc: incontro componenti,nulla di fatto

FIRENZE, 11 GEN - "La montagna ha partorito un topolino". Così il presidente dell'Associazione arbitri Marcello Nicchi ha definito il confronto che si è si svolto questo pomeriggio tra tutte le componenti federali, all'interno della sede della Lega Pro a Firenze, presenti il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, quello di Lega B Mauro Balata e i presidenti dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri e dall'Associazione calciatori Damiano Tommasi. All'ordine del giorno, cercare di trovare una convergenza sul nome di un candidato alle prossime elezioni federali, in attesa dell'incontro di domani a Milano con la commissione della Lega di serie A, assente oggi a Firenze. "Al momento non c'è nessuna condivisione", ha ribadito Nicchi. Quindi i candidati restano Cosimo Sibilia, Tommasi e Gravina, per quest'ultimo si attende il via libera di domani dall'assemblea di Lega Pro.