United vuole soffiare Sanchez al City

ROMA, 11 GEN - Anche Josè Mourinho si inserisce nella corsa ad Alexis Sanchez, il cileno dell'Arsenal in scadenza di contratto a giugno. Sull'attaccante c'è da tempo il City che, si dice, abbia già un accordo col giocatore da 250mila sterline a settimana ma nelle ultime ore, rivela il Daily Mail, anche il Manchester United si sarebbe fatto sotto con un'offerta di 25 milioni di sterline e la possibilità di inserire Henrikh Mkhitaryan come possibile contropartita. "Il club di Pep Guardiola avrebbe offerto ai Gunners 20 milioni di sterline per il cileno - scrive il tabloid - ma lo United è pronto ad alzare l'offerta a 25, avvicinandosi alla richiesta dell'Arsenal di 35 milioni di sterline, inserendo anche il centrocampista offensivo armeno nell'eventuale trattativa". Tra l'altro, avendo giocato con l'Arsenal in Europa League, Alexis Sanchez può giocare la Champions.