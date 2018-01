Bologna,Oikonomou e Petkovic in prestito

BOLOGNA, 11 GEN - Marios Oikonomou in prestito al Bari e Bruno Petkovic al Verona, fino a fine stagione. Sono le due operazioni in uscita ufficializzate dal Bologna. Il difensore greco era in prestito alla Spal dove, però, ha trovato poco spazio. Anche Petkovic era uscito dai piani del tecnico Roberto Donadoni.