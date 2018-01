'Kane resta qui', Tottenham gela il Real

ROMA, 11 GEN - Il Real si metta il cuore in pace perchè "tutti i giocatori che vogliamo tenere giocheranno qui il prossimo anno, sicuro al 100%". Così il presidente del Tottenham, Daniel Levy, che ha parlato a Sky Sports Uk della possibilità che il bomber Harry Kane possa lasciare gli Spurs a fine stagione, allettato dall'offerta del club merengue. Il n.1 del club londinese ha approfittato della sua visita ai cantieri del nuovo stadio per chiarire che le 'stelle' della squadra resteranno dove sono e che non si ripeterà quanto accaduto in passato con Luka Modric e Gareth Bale, acquistati a peso d'oro dai Galacticos (rispettivamente 42 e 100 milioni). Il nome sul taccuino di Florentino Perez è adesso quello di Harry Kane che ha il contratto con gli Spurs fino al 2022 e che nel 2017 è stato il bomber più prolifico al mondo con 56 gol. Per cercare di trattenerlo a Londra il Tottenham, secondo i media britannici, è pronto a offrire al giocatore 12 milioni di euro all'anno, il doppio di quanto attualmente percepisce.