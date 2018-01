Figc: al via consultazioni Lega Serie A

MILANO, 12 GEN - Prendono il via le consultazioni fra la commissione ristretta della Lega Serie A e le componenti federali, a due giorni dalla scadenza del termine per le candidature per le elezioni della Federcalcio. Come previsto, è Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la componente con il peso maggiore (34%) in Figc, il primo a presentarsi davanti ai rappresentanti della Lega Serie A, il commissario Carlo Tavecchio, il presidente del Torino, Urbano Cairo, quello della Lazio, Claudio Lotito, l'ad del Milan, Marco Fassone, e quello della Juventus, Beppe Marotta. In seguito la commissione incontrerà il presidente dell'Associazione degli arbitri, Marcello Nicchi, quello dell'Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, quello della Lega B, Mauro Balata, quello dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, al momento l'unico formalmente candidato alla presidenza della Figc, e infine il n.1 della Lega Pro, Gabriele Gravina.