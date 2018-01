Figc: Sibilia, serve contributo tutti

MILANO, 12 GEN - "Il calcio di base e il calcio di vertice potrebbero ricostituire quell'asse storico che c'è sempre stato": così il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, dopo l'incontro con la commissione della Lega Serie A, che sta consultando tutte le componenti federali in vista delle elezioni per la Figc. "E' stato un incontro molto, molto positivo, vedremo le successive deliberazioni. Io farò ciò che mi consiglieranno il consiglio direttivo e l'assemblea della Lnd. C'è la possibilità della mia candidatura, ma non è la sola. Noi vorremmo ricostruire questo asse, siamo disposti a trovare soluzioni alternative - ha detto Sibilia -. Tre candidati sono un brutto segnale? Non siamo noi a determinare il candidato unico, tutti devono dare il contributo per largo consenso". Dopo Sibilia, è stato ricevuto dalla commissione della Lega Serie A il presidente dell'Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri.