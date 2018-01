United punta su Sanchez o sul Chicharito

ROMA, 12 GEN - Da giorni è ormai nell'aria la notizia del forte interessamento del Manchester United per Alexis Sanchez, attaccante dell'Arsenal ed ex Udinese. Se non dovesse arrivare il cileno, tuttavia, a Old trafford hanno già pronto un 'piano b', che prevede il ritorno di Javier Hernandez. A Sanchez i dirigenti dei 'Red devils' hanno proposto un contratto allettante dal punto di vista economico e della durata, mentre a Wenger è stato prospettato l'armeno Mkhitaryan come contropartita tecnica. Secondo Guardian e Daily mail, il 'Chicharito' - attualmente in forza al West Ham United - è considerato l'alternativa ideale a Sanchez.