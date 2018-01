Alaves batte Siviglia, nuovo ko Montella

ROMA, 14 GEN - Secondo schiaffo consecutivo per Vincenzo Montella e il 'suo' Siviglia, nella Liga. Oggi la squadra andalusa, guidata dall'ex allenatore del Milan, è stata sconfitta per 1-0 in trasferta a Vitoria-Gasteiz dall'Alaves, in gol con Garcia al 7' della ripresa, su assist di El Haddadi. Montella aveva esordito sulla panchina del Siviglia sabato 6 gennaio, rimediando una sconfitta casalinga nel derby cittadino contro il Betis, vittorioso per 5-3. La svolta tanto attesa dalla dirigenza, dunque, non c'è stata. Il Siviglia in classifica è fermo al 6/o posto, con 29 punti, a -2 dal Villarreal, che ieri ha vinto a sorpresa sul campo del Real Madrid. L'Alaves, invece, compie un grosso passo avanti in chiave-salvezza, portandosi al 16/o posto, e agganciando al Levante - oggi sconfitto in casa dal Celta Vigo - con 18 punti: scavalcato il Deportivo La Coruna, battuto a sua volta in casa ieri dal Valencia per 2-1. In serata toccherà al Barcellona capolista.