Figc:Cairo "Toccato fondo ma risaliremo"

ROMA, 14 GEN - "Siamo in un momento di confusione ma, a volte, dalla confusione si passa a momenti di rinascita. A volte, quando si tocca il fondo come adesso, credo si possa poi risorgere e fare le cose al meglio". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, uno dei componenti la commissione ristretta che la Lega di A ha incaricato per i contatti con le altre componenti in vista dell'elezione del nuovo presidente Figc. "Non si sono fatti grandi passi avanti sicuramente per quel che riguarda noi Lega. Dovremmo fare un passo avanti importante - ha detto, a Radio 24 - nominare i nostri organi di governo, il presidente e l'ad, che cerca di fare qualcosa di nuovo per il calcio italiano, rendendolo molto più appetibile". Sulla Figc, il presidente del club granata ha ribadito che "le cose personali non sono importanti, ci possono essere persone valide indipendentemente da Cairo o altri ancora. Io - ha proseguito - dico che ci sono altre persone valide e noi dobbiamo continuare, affinché queste persone possano essere incaricate".