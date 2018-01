Figc, Nicchi plaude a programma Gravina

MILANO, 15 GEN - "E' il primo giorno, spero che i tre candidati inizieranno a sentirci e a sentirsi per cercare un punto di condivisione, ma la situazione non è delle più semplici. I programmi? Per ora ho letto quello di Gravina, gli altri non lo ho ancora visti. Quello di Gravina è un gran bel programma": è quanto dichiarato dal presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, sulla corsa elettorale in Figc. "Ora ci sono questi tre candidati, speriamo che da qui al 29 gennaio diventino due, meglio se diventa uno solo. Se poi ci saranno tutti e tre vedremo chi avrà la maggioranza per poter essere eletto - ha spiegato, a margine delle riunioni sulla Var andate in scena negli uffici della Lega Serie A -. Se vanno in tre, al primo turno gli arbitri non voteranno, poi vediamo perché è tutto un discorso in evoluzione. Io credo che per governare ci voglia una grande condivisione, c'è ancora tempo per poterlo fare perché ora non è tanto il problema essere eletti, ma di fare le riforme dopo".