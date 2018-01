Verdi, resto a Bologna con il sorriso

ROMA, 16 GEN - "Non è stato un no al Napoli. Sono stato tentato da una offerta così importante. Ci ho pensato ma non volevo lasciare questo club a gennaio: resto a Bologna col sorriso". Simone Verdi spiega a Sky le ragioni della sua rinuncia a passare a gennaio dal Bologna al Napoli. Ora viene il bello, non ho preso un treno, ho fatto scelta con serenità e sono tranquillissimo. Sarri e Giuntoli hanno provato a convincermi, anche oggi mi hanno chiamato Sepe e Tonelli" ha aggiunto l'attaccante rossoblù. "Ho scelto Bologna perchè fin dall'inizio avevo detto che avrei voluto finire la stagione qui. Cosa succederà a giugno si vedrà, ora penso a questo campionato. Cosa mi ha detto Sarri? Che mi voleva al Napoli, ma capiva se la mia scelta era diversa. Sapevo che andavo a giocarmi l'Europa League e lo scudetto fino all'ultimo, ma non c'entra il discorso su una maglia sicura da titolare...Se vai in una squadra - ha del genere - ha concluso Verdi - sai che devi guadagnarti il posto tutti i giorni".